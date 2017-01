Puissante explosion dans un camp militaire au Mali, au moins 37 morts

Un véhicule a explosé ce mercredi 18 janvier, dans un camp militaire de la ville de Gao, au nord du Mali.

Selon les dernières informations, l’attentat à la voiture piégée a fait au moins 37 victimes, rapporte AFP se référant à une source à l'Onu.

Le ministre français de l’Intérieur Bruno le Roux a dit qu’il s’agissait d’un attentat majeur avec une symbolique forte.

Le camp militaire en question accueille les soldats gouvernementaux ainsi que les membres de différents groupes armés. Ensemble, ils effectuent des patrouilles mixtes dans la ville, conformément à un accord de paix soutenu par les Nations unies visant à apaiser la violence dans la région.

