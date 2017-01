Ces mites nommées d’après Donald Trump

Une nouvelle espèce de mite a été baptisé en l’honneur du président élu des États-Unis Donald Trump.

Un article à ce sujet a été publié dans le magazine ZooKeys par le biologiste canadien Vazrick Nazari, qui a découvert la nouvelle espèce.

M. Nazari a trouvé le papillon lorsqu’il étudiait les collections du Musée d’entomologie de Bogart. Après une analyse approfondie, le chercheur a conclu qu’il avait découvert une nouvelle espèce de la famille des Gelechiidae, de l'ordre des lépidoptères. Il a décidé de nommer cette nouvelle espèce Neopalpa Donaldtrumpi, ces derniers ayant des écailles jaunes et blanches sur la tête qui, selon le scientifique, rappellent la coiffure du président élu des États-Unis.

Le biologiste estime que la découverte du nouveau papillon, qui habite dans une partie densément peuplée et bien étudiée de la Californie, souligne l’importance de la conservation des habitats des animaux sauvages menacés d’extinction.

​Selon le chercheur, le nouveau nom attribué aux mites permettra d’attirer l’attention du public envers les espèces rares.

Auparavant, on annonçait que le nom de Donald Trump avait été attribué à de nouvelles espèces de poissons, d’araignées et de vers parasites.

Au total, neuf représentants de la faune portent désormais le nom du politicien et homme d’affaire américain.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».