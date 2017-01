Un forum anti-Davos débute au Brésil

Le forum qui a pour devise « Démocratie, droits des peuples et de la planète », réunit des représentants de différents organisations et mouvements sociaux. Ses objectifs ont été révélés à Sputnik par Jorge Abrahao, membre du Conseil délibératif de l'Institut Ethos, un des organisateurs du forum.

Ricardo Stuckert/ Fotos Públicas Brésil: la crise économique frappe jusqu’au Christ Rédempteur

Selon M. Abrahao, le rôle du forum dans le contexte actuel consiste à offrir une possibilité de réflexion sur des alternatives susceptibles d'apporter à la population une qualité de vie réelle.

« Les derniers événements survenus dans le monde, notamment la victoire de Trump et le changement de gouvernements au Brésil et en Argentine, représentent un défi énorme, le danger d'une régression dans les domaines où la société a obtenu d'importants acquis », signale Jorge Abrahao.

Il fait remarquer que le forum du Brésil envisage l'économie comme un élément permettant de parvenir à une justice sociale et d'éviter les craintes liées à la fermeture d'entreprises et à l'exclusion de pauvres et de migrants, une idée qui est en vigueur dans les pays les plus développés.

« Dans les pays en développement, comme le nôtre par exemple, la question est de savoir comment nous pouvons faire participer la société au maintien et au développement des acquis importants. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays où six personnes possèdent la même richesse que 100 millions d'autres », a-t-il conclu.

