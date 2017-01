L’est de Mossoul libéré de Daech

La partie est de Mossoul a été libérée ce mercredi des djihadistes du groupe terroriste Daech.

​

Les forces gouvernementales irakiennes ont repris le contrôle du territoire ravagé depuis plus de deux ans par les extrémistes, annonce la chaîne de télévision Al Sumaria se aux unités d'élite du contre-terrorisme.

L’armée irakienne a auparavant déclaré qu’elle était parvenue à chasser les terroristes d’un des quartiers de la ville qui abritait de nombreux lieux saints chrétiens et musulmans.

La partie ouest de la ville, qui est située sur l'autre rive du Tigre, est pourtant toujours sous l’emprise des terroristes.

Le 17 octobre 2016, l'armée irakienne, les milices chiites et les peshmergas kurdes, soutenus par l'armée de l''air irakienne et l'aviation de la coalition dirigée par les Etats-Unis, ont lancé une opération visant à libérer cette ville.

