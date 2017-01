Un dispositif permettant d'éviter les attentats créé en Biélorussie

Les spécialistes de l'Université de protection civile du ministère biélorusse des Situations d'urgence ont inventé un dispositif mobile sans précédent permettant d'éviter les attentats terroristes dans les lieux publics, relate la presse locale.

Selon Elena Pasovets, représentante de l'université, le complexe consiste en un cône tronqué d'un diamètre d'un mètre. Un objet de la taille d'un sac de sport peut être couvert par ce complexe.

« Il est construit à deux parois avec une cavité entre elles. Cette cavité peut être remplie d'eau et rend le dispositif plus lourd. Ainsi, il éteint les ondes explosives en dissipant l'énergie de l'explosion dans l'eau. Le complexe sera produit avec du kevlar », a indiqué Mme Pasovets.

Elle a également précisé que le dispositif serait équipé d'un bloqueur radio qui empêcherait les explosifs de recevoir des signaux.

Selon les concepteurs du complexe, celui-ci peut être utilisé par n'importe qui », à la différence des lourdes boîtes métalliques qui sont utilisées aujourd'hui pour ce genre de situations.

