Les autorités de la Crimée invitent Marine Le Pen à visiter la péninsule

Une visite de la candidate à l'élection présidentielle française, la présidente du Front national Marine Le Pen, serait saluée en Crimée, a indiqué à l'agence RIA Novosti le vice-premier ministre du gouvernement régional Gueorgui Mouradov.

« Elle (Marine Le Pen, ndlr) serait, bien sûr, la bienvenue en Crimée. En Crimée, nous sommes heureux d'accueillir tout le monde, surtout les personnalités politiques qui ont adopté une position positive concernant notre république », a-t-il déclaré.

© AFP 2016 Emmanuel Dunand Reconnaître la Crimée russe? Marine Le Pen persiste et signe

Auparavant, Marine Le Pen a signalé, dans une interview accordée au journal Izvestia, qu'elle reconnaîtrait la Crimée en tant que partie de la Russie en cas de victoire lors de l'élection présidentielle française. Elle a également prôné la normalisation des relations franco-russes et la levée des sanctions antirusses.

Selon le vice-premier ministre, le point de vue défendu par la présidente du Front national va prévaloir dans la politique internationale.

« La Crimée est devenue un facteur stimulant de reconfiguration de la situation internationale. De plus en plus d'hommes politiques rationnels et réalistes préfèrent répondre à la question de la Crimée en tant que partie intégrante de la Fédération de Russie », a indiqué M. Mouradov.

Les deux tours de l'élection présidentielle française sont fixés pour le 23 avril et le 7 mai prochains. Selon les sondages, Marine Le Pen pourrait accéder au deuxième tour où son rival serait le candidat Les Républicains François Fillon.

