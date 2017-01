L’Autriche souhaite établir des relations «stables et amicales» avec la Russie

Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Sebastian Kurz, s'est prononcé en faveur de la levée des sanctions antirusses, s'il y a un progrès « visible » dans la mise en œuvre des accords de Minsk.

« La levée des mesures restrictives économiques de l'UE contre la Russie est liée à la pleine application des accords de Minsk. À mon avis, en cas de progrès visible et vérifiable en ce qui concerne les accords de Minsk, il conviendrait de discuter de la levée progressive de ces mesures », a déclaré M. Kurz dans une interview à Sputnik.

Le chef de la diplomatie autrichienne espère établir des relations « stables et amicales » avec Moscou.

« L'Autriche est fermement attachée à une Union européenne forte et à des relations stables et amicales avec la Russie. Naturellement, nous voulons aussi maintenir et améliorer encore nos liens bilatéraux étroits à tous les niveaux », a-t-il insisté.

Le ministre autrichien s'est rendu en Russie en tant que président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui s'efforce de résoudre les crises à travers l'Europe. Au cours de son mandat de chef rotatif de l'OSCE, M. Kurz prévoit d'intensifier la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.

D'après lui, la Russie doit jouer un rôle actif dans la recherche de solutions pacifiques aux crises en Europe en utilisant les mécanismes de l'OSCE.

« La Russie peut jouer un rôle décisif dans la promotion d'un dialogue constructif pour résoudre pacifiquement les crises actuelles. Elle peut aider à assurer la capacité de l'OSCE à faire face aux défis auxquels sont confrontés les États participants en supportant les mesures lui accordant les ressources suffisantes afin d'accomplir son large mandat », a-t-il déclaré.

Selon lui, les États participants de l'OSCE sont actuellement confrontés à trois principaux problèmes de sécurité : une nouvelle escalade des conflits violents une menace croissante pour la sécurité intérieure engendrée par la radicalisation, en particulier chez les jeunes enfin, une perte de confiance croissante entre les États.

Pendant la présidence autrichienne de l'organisation, M. Kurz espère renforcer la sécurité globale et coopérative et commencer à rétablir la confiance entre les 57 États participants de l'OSCE.

