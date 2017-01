Le Secret Service payera 24 millions USD de compensation à ses agents afro-américains

Selon le Washington Post, l'agence a été accusée d'avoir « favorisé une culture raciste et d'accorder des promotions aux agents blancs au détriment de leurs collègues afro-américains plus qualifiés ».

L'action en justice a été initialement engagée par 8 agents noirs, par la suite une centaine d'autres s'y sont joints.

© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta Les employés du Secret Service américain déçus par leur travail

Le Secret Service a rejeté les accusations de manquement au devoir, mais a admis cependant une partialité institutionnelle ou certaines erreurs. En fin de compte, il a accepté une résolution extrajudiciaire et le paiement de 24 millions de dollars d'indemnisation. Huit demandeurs initiaux toucheront ainsi chacun 300 000 dollars de forfait.

L'avocate Jennifer Klar, représentants les intérêts des agents noirs, a annoncé que ses clients étaient pleinement satisfaits par le résultat et espéraient qu'il n'y aurait plus de discrimination au sein du Service.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure Jeh Johnson a déclaré dans un communiqué que la résolution extrajudiciaire était « un bon choix ».

« Je suis heureux que nous ayons réussi à mettre enfin ce chapitre de l'histoire du Service Secret derrière nous. S'il y avait eu procès, il nous aurait fallu revivre des épisodes d'un passé bien lointain », a-t-il déclaré.

