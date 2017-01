Daech a l'intention de détruire des sites historiques à Palmyre

« Nous avons reçu des informations, confirmées par plusieurs sources, selon lesquelles les terroristes de l'EI déployaient une importante quantité d'explosifs dans la région de Palmyre afin de détruire le patrimoine historique de la ville », a déclaré le porte-parole de l'état-major russe Sergueï Roudskoï.

Lors d'un briefing, le chef du Commandement opérationnel principal de l'état-major général des Forces armées russes, le général Roudskoï, a en outre déclaré que les forces gouvernementales syriennes soutenues par les forces aérospatiales russes avaient lancé une offensive près de Palmyre contre le groupe terroriste État islamique (Daech).

D'après le général, les troupes gouvernementales appuyées par l'aviation russe ont lancé une offensive contre les positions des terroristes pour empêcher la destruction des sites historiques de Palmyre.

© Photo. Russian Defence Ministry Les sapeurs russes se rapprochent du déminage complet de Palmyre

Depuis début décembre, des combats acharnés font rage aux abords de la ville de Palmyre. Les djihadistes ont lancé une violente offensive pour s'emparer à nouveau de la cité antique, reprise le 27 mars dernier par les troupes gouvernementales syriennes. Palmyre, dont les vestiges sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco, était restée pendant 10 mois sous contrôle des terroristes.

À l'automne 2016, après la libération de la ville du contrôle de Daech, le commandement de l'armée russe a envoyé en Syrie une unité de plus de 200 sapeurs pour aider les autorités syriennes à déminer Palmyre.Grâce aux efforts des sapeurs russes, 234 hectares de sol et 23 kilomètres de routes ont été déminés, ainsi que 10 monuments du patrimoine historique. 2.991 objets explosifs ont été détectés et désamorcés, dont 432 explosifs artisanaux.

Pendant leur occupation de la ville, les djihadistes ont fait sauter plusieurs vestiges de Palmyre, notamment l'Arc de Triomphe et les temples de Bêl et de Baalshamin. En outre, le musée de la ville et la célèbre nécropole de Palmyre ont été pillés. Ce n'est qu'en mars 2016 que les troupes syriennes, épaulées par l'aviation russe, ont réussi à libérer la cité antique des terroristes.

© AFP 2016 Joseph Eid Les ruines du Temple de Bêl à Palmyre

