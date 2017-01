36 cibles de Daech attaquées lors des premières frappes conjointes russo-turques en Syrie

Au cours de l'opération conjointe des forces aériennes russes et turques contre Daech, 36 objectifs ont été frappés sur le territoire syrien, a déclaré lors d'un point de presse le chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major général des Forces armées russes, le général Sergueï Roudskoï.

« Au total, 36 cibles ont été attaquées. Je souligne que les frappes ont été d'avance coordonnées au niveau des États-major généraux et des commandements des armées de l'air des deux pays », a-t-il précisé aux journalistes lors d'un point presse.

Il s'agit de la première opération conjointe russo-turque menée contre les terroristes de Daech, coordonnée avec le gouvernement syrien. Les frappes sont réalisées dans les banlieues d'al-Bab dans la province d'Alep.

© AP Photo/ SANA Palmyre: les forces syriennes lancent une offensive contre Daech

Ces derniers deux jours, les militaires ont recueilli des informations supplémentaires sur les cibles grâce à des drones mais aussi aux moyens du renseignement spatial, a ajouté M. Roudskoï.

Ce même jour, les terroristes de Daech ont déployé des explosifs dans la région de Palmyre afin de détruire le patrimoine historique de la ville. Les troupes gouvernementales appuyées par l'aviation russe ont lancé une offensive contre les positions des terroristes pour empêcher la destruction des sites historiques de Palmyre.

La Syrie est le théâtre d'un conflit armée depuis mars 2011. Le 29 décembre 2016, Vladimir Poutine a annoncé la signature de trois documents relatifs aux efforts de paix en Syrie, introduisant ainsi le cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien. Les groupes ayant refusé de signer l'accord de cessez-le-feu seront considérés comme terroristes, selon le ministère russe de la Défense.

