Jusqu'à -15 degrés en Espagne, un fait rarissime!

​L'Europe souffre depuis plusieurs jours d'une vague de froid avec des températures qui varient selon le pays et la région, de —6 degrés à Vienne à —12 à Varsovie.

​Le 18 janvier, ce froid polaire a atteint l'Espagne et est en train de recouvrir le pays d'un manteau de neige, ce qui a poussé le gouvernement à déclencher l'alerte orange et rouge dans certaines régions.

​Selon la météo, une vague de froid bien plus importante arrivera par le nord-est de l'Espagne via la Costa Brava puis Barcelone et s'enfoncera dans la journée pour toucher Madrid et la communauté de Valence. Dans certaines régions, le thermomètre devrait descendre jusqu'à —15 degrés.

​Les météorologues prévoient des températures encore plus basses à Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Soria, Girona.

D'après les prévisions, les Espagnols doivent également s'attendre à des avalanches et à du verglas.

Cet épisode de froid est peu fréquent dans le pays, a précisé le Service national de météorologie.

Alors que l'Europe est envahie par un froid inhabituel qui prend des allures apocalyptiques, les Russes s'apprêtent à fêter l'Épiphanie (le 19 janvier) en toute sérénité, s'adonnant aux traditionnelles baignades glaciales.

