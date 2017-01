À Davos, deux nouvelles alliances s’annoncent: Chine-UE et Russie-USA

L'économiste Oscar Ugarteche de l'Institut de recherche de l'Université nationale autonome du Mexique a confié à Sputnik que le président chinois Xi Jinping pourrait devenir l'un des protagonistes du forum.

« La Chine assume le rôle de nouveau porte-parole du libre-échange et de l'économie mondiale, tandis que les États-Unis deviennent celui d'une économie fermée », a déclaré à Sputnik Oscar Ugarteche.

Selon lui, cela ressort d'une déclaration du président élu américain Donald Trump relative à l'introduction d'un impôt de 35 % sur les voitures allemandes assemblées au Mexique. M. Ugarteche trouve que c'est un net signal de la fermeture de l'économie américaine, tandis que la Chine a annoncé son attachement à l'ouverture.

L'analyste a également évoqué les attentes que l'Amérique latine plaçait dans le forum de Davos, ce plateau de discussion des plus importants problèmes de l'économie mondiale.

« Il est tout à fait possible qu'à l'issue du forum nous voyions l'apparition d'une alliance entre la Chine et l'Union européenne contre une autre alliance formée par la Russie et les États-Unis. Dans ce contexte, l'Amérique latine doit comprendre que nous allons avoir affaire à des États-Unis plus fermés », a-t-il indiqué, ajoutant que c'était une « mauvaise nouvelle » pour les gouvernements qui avaient tablé sur un rapprochement avec les marchés de ce pays.

Oscar Ugarteche estime que l'avenir appartient à l'union entre l'Asie et l'Europe capable de modifier le vecteur de la politique extérieure. Le centre se déplacera de Washington vers Pékin et Bruxelles. Du point de vue économique, cela conduira à la réduction des importations américaines depuis l'Amérique latine et des investissements étrangers directs qui sont généralement liés au commerce.

Cette stratégie est destinée à augmenter le taux d'investissement des États-Unis.

« Au début, l'impact sera positif, mais ensuite, le problème de productivité surgira. Les prix augmenteront et la croissance stagnera à nouveau », a conclu l'expert, soulignant une fois de plus que les pays latino-américains ayant misé sur Washington avaient fait un mauvais choix.

