Syrie: les habitants de Deir ez-Zor menacés de génocide

Le général Sergueï Roudskoï, chef du département des opérations à l'état-major de l'armée russe, a annoncé que la situation s'était compliquée dans la région de la ville syrienne de Deir ez-Zor assaillie depuis près de trois ans par les djihadistes du groupe terroriste État islamique.

« Les combattants en surnombre poursuivent l'assaut des positions des forces syriennes. S'ils prennent la ville, ses habitants seront exposés à un génocide. La population de Deir ez-Zor pourrait être complètement exterminée », a indiqué le général.

Il a signalé que la garnison de la ville soutenue par les forces aérospatiales russes opposait une résistance aux terroristes et que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour soutenir la défense des unités de l'armée syrienne et stabiliser la situation.

© AFP 2016 Ahmad Aboud L’armée syrienne contre-attaque à Deir ez-Zor

Les terroristes de Daech contrôlent presque toute la province de Deir ez-Zor et une partie de sa capitale. Les quartiers contrôlés par les militaires syriens, sont encerclés depuis trois ans. Des avions transportent des vivres et des munitions aux habitants et aux défenseurs de la ville. La base aérienne de Deir ez-Zor constitue la dernière ligne de défense de l'armée syrienne dans cette région. La garnison de la base résiste aux attaques des kamikazes et essaie de contrattaquer les terroristes équipés de blindés lourds.

