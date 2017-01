Le ministre canadien du Commerce est prêt à coopérer avec la Russie

Le Canada envisage de coopérer avec la Russie dans le domaine commercial en maintenant néanmoins sa position concernant les sanctions contre Moscou, a déclaré le ministre canadien du Commerce internationale François-Philippe Champagne dans une interview accordée à RIA Novosti après sa nomination.

© REUTERS/ Chris Wattie Ottawa a refusé la proposition de Moscou de lever les sanctions antirusses

En réponse à la question de savoir comment le Canada qualifie la perspective de la levée des sanctions antirusses, le ministre a souligné que son pays maintiendrait sa ligne politique mais qu'il était prêt à collaborer avec la Russie « pour comprendre comment les parties pourraient avancer sur cette question ».

« Les relations russo-canadiennes se basent sur plusieurs positions. Nous allons maintenir le dialogue avec la Russie sur ces positions. La nouvelle ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland en est chargée. Mais je suis convaincu que nos partenaires russes comprennent que nous continuons à suivre notre ligne politique. Cependant, nous sommes prêts à coopérer afin de comprendre comment nous pouvons avancer », a précisé le ministre.

