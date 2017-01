Vers le contrôle des portables des migrants en Allemagne?

Wolfgang Bosbach, député du Bundestag et membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), a appelé les autorités allemandes à introduire le contrôle obligatoire des portables des migrants arrivant dans le pays sans papiers.

Selon le parlementaire, il s'agit d'une mesure nécessaire si l'on veut tenter d'identifier les migrants, car les autorités allemandes n'ont pas actuellement le droit de contrôler les portables des migrants sans leur autorisation.

D'après les premières estimations, deux tiers des migrants arrivant en Allemagne n'ont pas de papiers sur eux.

Les services d'immigration allemands indiquent que la majorité des réfugiés viennent de pays en guerre, ce qui empêche la délivrance de documents d'identité. Ainsi, l'absence de papiers ne doit pas être considérée comme un facteur de culpabilité.

Selon le ministre allemand de l'Intérieur Thomas de Maizière, le nombre de demandeurs d'asile a été divisé par trois en 2016 par rapport à l'année 2015. D'après le ministre, la diminution du nombre de migrants s'explique par l'entrée en vigueur de l'accord entre la Turquie et l'UE et par la fermeture de la route des Balkans.

La presse allemande estime qu'environ 55 000 migrants ont quitté l'Allemagne pour regagner leur pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».