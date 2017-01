Des fosses communes découvertes à Damas

L'armée syrienne a retrouvé de nombreuses fosses communes dans les banlieues de Damasc Daraya, Muadamiya, al Tel, al Drusha.

De toute évidence, les terroristes se débarrassaient des corps en les jetant dans des fosses communes.

Le président général de la médecine légale, M. Noafal, a déclaré dans une interview exclusive à Sputnik que la première étape de l'identification des corps était en cours.

Le spécialiste espère que cette procédure permettre de faire la lumière sur le destin de plusieurs Syriens qui étaient jusque-là simplement portés disparus. Cette question touche directement de nombreuses familles.

« Nous ne pouvons pas donner le nombre exact de personnes dont les corps reposent actuellement dans des fosses communes en Syrie. Les terroristes contrôlent toujours beaucoup de régions et nous ignorons le nombre de fosses de ce type qui ont été utilisées dans le pays. Il est probable qu'on y trouve des Syriens considérés comme disparus dont le chiffre s'élève, selon les données des organisations mondiales, à plus de 100 000 personnes », — explique M. Noafal.

Les corps des militaires trouvés sur les lieux seront examinés en premier. Selon Noafal, la plus grande difficulté consiste en ce que la plupart des corps ont été mutilés de telle sorte qu'ils sont quasiment méconnaissables.

Certains ont subi de cruelles mutilations tandis que d'autres ont été brulés ou encore dévorés par l'acide.

L'Association de la médecine légale est dans l'attente d'une décision judicaire spéciale autorisant des experts à se rendre dans les régions libérées des terroristes afin de pouvoir procéder à l'ouverture des fosses.

