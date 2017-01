Trump dévoile son slogan pour 2020!

Le président élu des États-Unis n'a pas tardé à dévoiler son tout nouveau slogan pour sa campagne électorale de 2020, une opportunité qu'il a régulièrement évoquée en 2016, dans une interview au quotidien The Washington Post.

« Maintenons l'Amérique grande » (« Keep America Great »), et ça sonne bien selon l'édition américaine.

Pour le Washington Post, le futur 45e président des États-Unis a déjà demandé à son avocat de faire breveter au plus vite la nouvelle formule.

Pour Donald Trump, l'une des taches majeures du président américain, c'est de se présenter comme « animateur » de la nation, en montrant l'exemple.

L'ancien slogan à succès du président élu « Rendre l'Amérique à nouveau grande » (« Make America Great Again ») n'a été breveté que quelques jours après la défaite de Mitt Romney lors de l'élection de 2012.

L'investiture du nouveau président se tiendra le 20 janvier à Washington devant le Capitole, siège du Congrès américain.

