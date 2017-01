Sondage: 50% des Allemands sont contre la «guerre des drones» US

L'agence YouGov a réalisé un sondage qui dévoile que 50 % des Allemands sont contre l'octroi aux États-Unis de possibilités de planifier, de contrôler et d'effectuer des attaques de drones depuis le territoire de leur pays.

Ces résultats ont été rendus publics alors que la base aérienne de Ramstein constitue toujours un élément important dans les opérations militaires américaines dans le cadre de la « guerre des drones ».

24 % des personnes interrogées indiquent qu'ils n'ont pas une opinion exacte au sujet de la participation de l'Allemagne dans les opérations des drones américains et 26 % des sondés sont favorables à ces opérations. 2 038 citoyens allemands ont pris part à ce sondage.

Le directeur des études de l'agence YouGov Holger Geissler n'est pas étonné par un tel résultat. En évoquant ce sujet dans une interview accordée à la correspondante de Sputnik Ilona Pfeffer, l'expert a expliqué que les sondages sur l'engagement de la Bundeswehr dans les opérations militaires au niveau international réalisés par son agence lors des dernières années sont très représentatifs.

« Les Allemands sont très corrects quand il s'agit en général de l'engagement de leur pays dans les activités militaires. Dans les sondages, les habitants de l'Allemagne manifestent une attitude absolument négative à l'égard de la guerre, ils sont très attachés à la paix », explique le spécialiste.

Selon l'expert, le gouvernement allemand est au courant de ces intentions de la population du pays, mais il a sa vision des choses et préfère tout simplement s'abstenir de discussions sur un sujet jugé sensible.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».