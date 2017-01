Obama: «des relations constructives avec la Russie servent les intérêts du monde entier»

Le président américain sortant, Barack Obama, a déclaré mercredi que le retour à l’esprit de la rivalité, qui a marqué l’époque de la « guerre froide », nuisait aux relations entre la Russie et les États-Unis.

« Je pense qu'avoir des relations constructives avec la Russie sert les intérêts de l'Amérique et du monde entier. C'était mon approche pendant mon mandat. Là où nos intérêts se croisent, nous collaborons », a souligné le président lors de sa dernière conférence de presse à Washington.

« Le retour à l'esprit de la rivalité qui a existé pendant l'époque de la « guerre froide » a compliqué les relations », a-t-il poursuivi.

Il a en outre espéré que son successeur, Donald Trump, dont l'investiture est fixée au 20 janvier, pourra parvenir à un accord avec la Russie sur la poursuite du désarmement nucléaire.

« Si le président élu Trump parvient à relancer les négociations, ceci offrira à mon avis à nos deux pays beaucoup d'opportunités de réduire les arsenaux nucléaires », a-t-il déclaré.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Trump énonce une condition pour la levée des sanctions antirusses

Il a toutefois fait remarquer qu'il était incorrect de lier la coopération dans ce domaine à la levée des sanctions que Washington avait imposées à la Russie.

« Il ne faut pas confondre les raisons pour lesquelles les sanctions ont été introduites avec d'autres questions », a dit M. Obama, commentant ainsi la récente proposition de Donald Trump de lever les sanctions en échange de la réduction des arsenaux nucléaires.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »