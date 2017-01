Un Su-27 russe affronte un F-16 US dans le ciel du Nevada (VIDÉO)

« Est-ce la preuve que l'Amérique se prépare à une guerre contre la Russie ? » — c'est le titre de l'article du Daily Mail qui a publié les scènes de cette bataille aérienne près de la base américaine Zone 51. Peu importe la réponse à cette question, la performance s'est avérée assez impressionnante.



Deux chasseurs, un Soukhoï Su-27 russe et un F-16 de l'armée de l'air américaine, ont réalisé une performance de 25 minutes à une altitude s'échelonnant entre 6 000 et 10 000 mètres.

La vidéo a été captée par le contrôleur de trafic Phil Drake dans le ciel du Nevada, au-dessus de la base Zone 51, dite secrète parce qu'abritant des tests d'appareils expérimentaux. Le plus curieux dans tout cela, c'est que le combat a été filmé le jour du triomphe de Donald Trump à la présidentielle.

Le Soukhoi Su-27 (Code OTAN Flanker) est un chasseur monoplace russe conçu par le bureau d'études Soukhoi. Il a donné naissance à de nombreuses variantes dont certaines ont reçu une nouvelle désignation : Su-30, Su-33, Su-35, Su-37. Le F-16 Fighting Falcon est un avion de combat multirôle américain développé par General Dynamics pour les États-Unis dans les années 1970.

