Les agriculteurs français s’en prennent au vin espagnol, Madrid proteste

Des fermiers français sont en profond désaccord avec la politique des prix des produits espagnols, jugés trop bas.

Les agriculteurs et viticulteurs ont donc décidé de se venger d'une concurrence qu'ils estiment non loyale en attaquant des camions transportant des marchandises en provenance de l'Espagne.

Cette semaine, deux incidents majeurs ont eu lieu dans les départements du Gard et de l'Aude (sud de la France).

© AFP 2016 Raymond Roig Cuves de vin espagnol déversées en France

Dans les deux cas, les membres du syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) ont déversé 25 000 litres de vin espagnol. En outre, des Français en colère ont attaqué plusieurs camions transportant du jus espagnol.

« Ces faits, qui se produisent avec une régularité malheureuse, sont une source d'inquiétude pour le gouvernement d'Espagne car ils constituent une violation flagrante de plusieurs principes de base de l'Union européenne, comme la libre circulation des marchandises entre États membres », déplore le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère précise notamment en avoir informé la Commission européenne.

« L'Espagne a transmis officiellement ses protestations aux autorités françaises, les exhortant à adopter les mesures opportunes ».

En avril 2016, Madrid a déjà convoqué l'ambassadeur de France en Espagne en raison d'attaques semblables. En 2015, le ministère a également signalé des agressions contre des camions transportant des produits laitiers et de la viande.

