Syrie: Alep-Ouest pilonné par les djihadistes

La chaîne de télévision Al-Mayadin fait état de dizaines d'obus explosés dans les quartiers résidentiels de la ville, sans rien communiquer concernant d'éventuelles victimes.

Le groupe armé Harakat Nour al-Din al-Zenki est composé de combattants radicaux considérés par les pays occidentaux et certains États arabes comme formant l'opposition syrienne « modérée ».

© REUTERS/ Alaa Khweled Le chef du groupe "rebelle" qui a décapité le garçon de 12 ans éliminé

En juillet 2016, une vidéo de la décapitation, par trois combattants de Harakat Nour al-Din al-Zenki, d'un garçon palestinien accusé de complicité avec l'armée syrienne a été publiée sur Internet.

En décembre 2016, la deuxième ville syrienne, Alep, a été complètement libérée des djihadistes et placée sous le contrôle des forces gouvernementales.

