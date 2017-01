Une monnaie de collection à l'effigie de Trump frappée en Russie

La société « Art-grani » de la région de Tcheliabinsk (Oural) a émis une série de pièces de monnaie de collection baptisée « Donald Trump » et dédiée à l'investiture du président élu américain.

« La collection de pièces commémore, par le biais du métal, un événement unique et extraordinaire du monde moderne », explique la société.

Le profil de M. Trump est estampillé d'un côté de la pièce, et l'autre montre la Statue de la Liberté avec l'inscription « In Trump we trust » (En Trump nous croyons), qui renvoie au « In God we trust » traditionnellement imprimé sur les billets de banque américains.

« La pièce "Donald Trump" sera un cadeau unique pour un directeur, un partenaire clé ou un client. C'est un symbole de réussite, d'une carrière à la croissance rapide et de réalisations uniques », déclare le fabricant.

La pièce est faite d'argent et pèse un kilogramme.

Le site de la compagnie indique que la série se compose de 25 pièces d'argent, 15 pièces de matériau combiné d'or et d'argent, ainsi que de cinq pièces d'or.

Le directeur de l'entreprise, Vladimir Vasïouhine, a déclaré que la première des pièces frappées serait offerte à Donald Trump.

