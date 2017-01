Meurtre de l'ambassadeur russe: deux arrestations à Ankara

La Cour d’Ankara a placé en garde à vue deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie Andreï Karlov.

Il s’agit de l’officier de police Sercan Baser et de l’entrepreneur Enes Asim Silin. Ils sont accusés d'avoir coopéré avec « l’organisation terroriste FETO » du prédicateur islamique et fervent opposant au président Recep Tayyip Erdogan Fethullah Gülen, qui vit réfugié aux États-Unis. Les deux suspects ont été envoyés dans une prison à proximité de la capitale turque.

Selon l’enquête, Sercan Baser aurait fourni une assistance à l’assassin de Karlov et aurait loué un appartement pour lui.

Auparavant, on annonçait l’arrestation de plusieurs personnes dans le cadre de cette affaire, y compris de la mère et de la sœur du tueur.

Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque, a tiré dans le dos de l'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov le 19 décembre dernier, alors que ce dernier inaugurait une exposition photo intitulée La Russie vue par les yeux des Turcs dans une galerie d'art moderne d'Ankara.

Le terroriste a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».