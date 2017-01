Berlin attend que Trump dévoile son agenda de défense

Les déclarations de Donald Trump sur « l'Otan obsolète » ont déclenché une onde de choc dans le monde. Il a en outre souligné que la majorité des pays membres n'investissaient pas suffisamment dans l'Alliance.

« Je soutien les États-Unis : l'Europe devrait prendre plus de responsabilités au sein de l'Otan… Par exemple, l'année dernière, l'Allemagne a augmenté ses investissements en armement. C'est un bon signal pour les Américains, que nous voulons assumer notre partie de l'engagement…Mais nous voulons aussi comprendre l'agenda américain », a déclaré la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen.

© AFP 2016 DPA/ Maurizio Gambarini Allemagne: la ministre de la Défense «choquée» par le leadership de Trump

Mme Von der Leyen a indiqué que cette année l'Allemagne avait accru ses dépenses d'armement de près de 2 milliards d'euros. Alors cela a atteint 37 milliards d'euros en 2017, soit 1,22 % du PIB. Le budget devrait atteindre 39,2 milliards d'euros d'ici 2020.

« Nous souhaitons savoir en quoi consiste votre "feuille de route", pour pouvoir en discuter », a-t-elle souligné à la chaîne allemande N-tv, en s'adressant à ses homologues américains.

Le président élu américain Donald Trump a récemment critiqué l'Otan dans une interview accordée aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times. L'homme politique avait qualifié l'Alliance de structure « obsolète ». Cependant, malgré ses faiblesses, l'Alliance reste aux yeux du président élu « très importante » et il n'envisage pas sa fin mais souhaite qu'elle réagisse aux menaces réelles, comme le terrorisme.

La chef du parti allemand Die Linke, Sahra Wagenknecht, a pour sa part proposé de dissoudre l'Otan et de la remplacer par un système de sécurité commun, dont la Russie ferait aussi partie.

