Le yoga et bière : le combo gagnant !

Alcool et yoga, si vous avez ces deux passions, il est désormais possible de les assouvir ensemble! Emily et Jhula, deux entraîneurs allemands de yoga, ont en effet ouvert des cours insolites de yoga, baptisés « Yoga à la bière » (BierYoga).

Comme leur nom l’indique, et à en juger d’après les photos, avant de commencer à s’entraîner, les élèves boivent de la bière et utilisent ensuite les bouteilles en tant qu’outil de leurs cours de yoga.

« Le yoga à la bière, c’est amusant, mais ce n’est pas une blague », écrivent les organisateurs sur leur site web.

Ce loisir a été emprunté par les fans du yoga de Berlin aux États-Unis, où ils ont vu pour la première fois les gens boire de la bière durant leurs cours de yoga, dans le cadre du festival américain Burning Man.

« L’excitation provoquée par la consommation de bière peut être conciliée avec succès avec des exercices physiques », affirment les inventeurs du BierYoga, « il s’agit d’un cocktail inhabituel, mais très énergisant ».

« Les deux composantes de nos cours constituent des pratiques spirituelles et corporelles vieilles de plusieurs siècles », ont-elles souligné.

Le yoga à la bière est également populaire en Australie.

