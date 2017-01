Le terroriste de la boîte de nuit d’Istanbul nomme la cible initiale de l’attaque

L’auteur de l’attentat dans la boîte de nuit Reina, à Istanbul, avait initialement envisagé d'attaquer les environs de la place Taksim, lit-on dans le Hürriyet Daily News.

L'assaillant, l'Ouzbek Abdulgadir Masharipov, placé en garde à vue lundi soir, a avoué avoir reçu l'ordre d'attaquer cette cible auprès de l'organisation État islamique (EI).

Cependant, il a décidé de changer de cible à la dernière minute, pour éviter les dispositifs de sécurité, fait savoir Hürriyet.

« Je me suis rendu à Taksim le soir du réveillon, mais les mesures de sécurité étaient draconiennes. Il était impossible d'y mener l'attaque », a déclaré Abdulgadir Masharipov, cité par le Hürriyet et l’AFP.

« On m'a demandé de trouver une nouvelle cible dans la zone. J'ai parcouru la côte vers 10 heures du soir dans un taxi », a-t-il poursuivi en évoquant les rivages du Bosphore où se situe le Reina.

« Le Reina m'a paru une bonne cible. Il ne semblait pas y avoir d'importantes mesures de sécurité. »

Le quotidien ne précise pas comment il a eu accès au témoignage du suspect.

Abdulgadir Masharipov a été capturé lundi à Esenyurt, un quartier situé sur la rive européenne du Bosphore, après une chasse à l'homme qui a duré deux semaines.

La police turque a conduit mercredi six perquisitions dans la province de Bursa dans l'ouest de la Turquie et interpellé 27 personnes soupçonnées d'être des membres du groupe État islamique, fait savoir l'agence de presse Anatolie. Les personnes arrêtées, dont 15 femmes, sont d'origines ouzbèke, tadjike et kirghize.

La police a saisi de fausses cartes d'identité et de faux passeports, ajoute Anatolie.

La tuerie du Nouvel An dans la discothèque Reina d'Istanbul a fait 39 morts.

