Les USA pourraient reprendre le contrôle mondial d'Internet

© Photo. Pixabay La Chine renforce son contrôle sur Internet

Le milliardaire Wilbur Ross, dont la candidature au poste de chef du département américain du Commerce a été proposée par le président élu Donald Trump, a déclaré que les autorités américaines avaient pris une mauvaise décision concernant la transition du contrôle d'Internet à la communauté internationale. M. Ross envisage d'examiner des propositions visant à « corriger » cette décision, si on lui en soumet, a-t-il déclaré lors des auditions au Sénat.

« À mon avis, c'est une mauvaise décision. Mais je me demande ce qu'on doit faire pour faire face à cette situation. Si une solution réelle était proposée, je l'examinerais avec plaisir », a répondu M. Ross à la question du sénateur Ted Cruz qui s'était inquiété du fait que des pays comme la Chine, l'Iran et la Russie prendraient part à la gestion d'Internet.

L'accord entre le département américain du Commerce et la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a expiré le 1er octobre 2016. Ainsi, Washington a donné le contrôle de la toile à la communauté internationale. Le nouveau modèle de gestion d'Internet comprend la participation de toutes les parties concernées de n'importe quel pays.

