Mexique: Freppo Sovietico explique les mobiles de sa pétition à Poutine

Sputntik s'est entretenu avec ce journaliste qui a publié sur le site Change.org, sous le surnom de Freppo Sovietico, une pétition appelant le président russe Vladimir Poutine à aider à résoudre les problèmes intérieurs du Mexique.

L'auteur de la pétition, qui a refusé de révéler, son vrai nom pour des raisons de sécurité, estime que le dirigeant russe est capable de changer la situation dans son pays.

« Je m'adresse à Poutine parce que je sais qu'il n'est pas partisan du nouvel ordre mondial prôné par les États-Unis et d'autres gouvernements.Après son intervention en Syrie, il est devenu clair qu'il est cet homme qui pourrait lutter contre le gouvernement du Mexique chapeauté par les États-Unis », a-t-il confié à Sputnik Mundo.

L'auteur de la pétition a avoué avoir demandé l'intervention du président russe parce que « les organisations internationales savaient ce qui se passait au Mexique, mais ne faisaient rien ».

Freppo Sovietico estime que le dirigeant russe pourrait aider à « changer le vecteur du pays » et sortir du sillage des États-Unis. Il a critiqué la politique appliquée par le gouvernement mexicain et sa dépendance vis-à-vis des élites mexicaines.

« Ces derniers temps il y a beaucoup de problèmes avec les États-Unis. Il est possible de construire des relations entre le Mexique et la Russie.Toute l'Amérique latine est fatiguée des États-Unis. Nous n'avons besoin que d'un changement de politique, d'un vecteur nouveau pour le pays. Le gouvernement ne le demande pas, mais la population, si », a noté Freppo Sovietico.

« La majorité de l'Amérique latine soutient Poutine », a-t-il souligné.

La pétition est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a recueilli 13 390 signatures sur Change.org au moment de sa fermeture par l'auteur le 15 janvier.

« Je supposais que beaucoup réagiraient, parce que de très nombreuses personnes soutiennent le gouvernement de Vladimir Poutine », a poursuivi l'auteur de la pétition, expliquant sa fermeture par la peur d'être accusé de haute trahison.

Ces craintes tiennent au fait que dans un pays où « la justice n'existe que pour des corrompus » il a écrit que le Mexique « se trouvait dans la pire situation de toute son histoire » et que le dirigeant mexicain en place, Enrique Pena Nieto, n'était pas apte à jouer le rôle de président.

« Parfois j'ai peur de mon gouvernement…Mais j'ai décidé de rouvrir ma pétition, parce que je ne dois pas avoir peur », a conclu le journaliste.

