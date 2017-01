Le président élu bulgare espère une reprise du dialogue Russie-Occident

Le président élu bulgare Roumen Radev, qui prendra ses fonctions dimanche, a prêté serment jeudi devant le parlement et s'est d'ailleurs dit préoccupé par la crise entre l'UE, l'Alliance atlantique et la Russie.

« La crise entre l'Otan et l'Union européenne d'une part et la Russie d'autre part est évidente. Le renforcement de la confrontation ne constitue pas une voie à sa résolution. La guerre froide est une triste expérience du passé », a déclaré le président élu. « Le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis et la nouvelle conjoncture politique dans le monde donnent de l'espoir pour un prochain rétablissement du dialogue. »

M. Radev, qui s'était déclaré lors de sa campagne électorale pour une levée des sanctions contre la Russie et avait estimé que la Crimée est « de fait russe », a souligné que son rôle, en tant que chef de l'État, « n'est pas d'exalter les inquiétudes et de désigner un ennemi, mais avec la force des unions (auxquelles appartient la Bulgarie) de contribuer à résoudre les crises ».

« L'Europe unie doit être préservée à tout prix », a souligné le futur président, dont le pays assurera au premier semestre 2018 la présidence tournante du Conseil européen.

« La crise migratoire exige une politique européenne commune déterminée », a-t-il ajouté, en se déclarant pour une révision des accords de Dublin, lesquels attribuent aux pays de la périphérie de l'Union le rôle d'une zone tampon.

La Bulgarie, qui partage une frontière avec la Turquie, a besoin de mesures décisives pour renforcer ses frontières et arrêter le trafic illégal de migrants, a estimé M. Radev.La Bulgarie étant une république parlementaire, le président bulgare, élu au scrutin universel direct, est essentiellement une autorité morale.

Le 13 novembre, Roumen Radev, candidat indépendant soutenu par le Parti socialiste bulgare et général des forces armées aérienne, a remporté la présidentielle bulgare. Le gouvernement de centre-droit de Boïko Borissov a démissionné à la suite de sa victoire à l'élection. La semaine prochaine, M. Radev doit dissoudre le parlement, fixer la date d'élections anticipées, probablement fin mars, et nommer un gouvernement technique intérimaire.

