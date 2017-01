Coalition antiterroriste: Assad espère que Trump est sincère

Le président syrien Bachar el-Assad a déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision japonaise TBS qu'il voudrait croire que l'intention de l'administration Trump de former une coalition internationale contre le terrorisme était sincère.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump dévoile ses plans concernant la Syrie

Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a plusieurs fois répété qu'il se proposait de créer une coalition internationale anti-EI, de développer une coopération internationale en vue d'arrêter le financement des terroristes et d'étendre l'échange de données de renseignement.

« Nous espérons que la nouvelle administration américaine est sincère dans ses déclarations sur le terrorisme car, à l'heure actuelle, le problème concerne tant le Proche-Orient que le reste du monde. Nous espérons que l'administration Trump est sincère dans son intention de former une véritable coalition de lutte contre le terrorisme dans la région. Cette coalition doit, certes, comprendre la Syrie », a précisé Bachar el-Assad, cité par son service de presse.

Les États-Unis et leurs alliés effectuent des frappes contre les positions de l'EI en Irak et en Syrie depuis 2014. En Syrie, l'opération est menée sans l'autorisation du gouvernement de ce pays. La Russie a engagé ses forces aérospatiales en Syrie à la demande des autorités syriennes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »