Kiev autorise la présence de militaires étrangers sur son sol

La Rada (parlement ukrainien) a adopté une loi autorisant la présence sur son territoire des forces armées étrangères qui participeront aux exercices mutinationaux en 2017.

Il s’agit notamment des exercices Sea Breeze-2017 et Rapid Trident-2017. 236 parlementaires, soit dix de plus que nécessaire, ont voté pour ce projet de loi initié par le président Piotr Porochenko.

L’autorisation s’applique aux États-Unis et aux pays de l’Otan, ainsi qu’au participants au programme « Partenariat pour la paix » réalisé également par l’Alliance de l’Atlantique Nord.

L’Ukraine interdit le déploiement de contingents militaires étrangers et de bases étrangères non prévus par la loi sur son territoire. De ce fait, chaque nouveau déploiement doit être réglementé par une loi présidentielle spéciale.

Dans le cadre de ces exercices, il est prévu de déployer en Ukraine jusqu’à 3 000 militaires étrangers, des avions, des hélicoptères, des navires et des sous-marins.

Moscou a à plusieurs reprises déclaré que les exercices en Ukraine qui ont un caractère antirusse manifeste ne peuvent qu’aggraver les tensions entre la Russie et l’Occident, notamment entre Moscou et l’Otan.

