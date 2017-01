Ce «hacker russe» détenu en Espagne ne sait même pas programmer!

Vers la fin de la semaine dernière, les autorités espagnoles ont arrêté, à la demande du FBI, le programmeur russe Stanislav Lisov, soupçonné d'être impliqué dans des attaques informatiques. La femme de Stanislav Lisov, Dariya, a déclaré à la chaîne RT que son mari avait été arrêté à l'aéroport de Barcelone, pendant que le couple était en vacances.

Un homme qui avait étudié avec Stanislav à l'université a révélé au magazine Life.ru que le détenu « ne savait même pas » programmer.

« Stas n'est même pas programmeur, il ne sait pas comment programmer, en général. Il a travaillé pour un magasin d'électronique en ligne américain, il était manager d'une équipe d'informaticiens. Il est informaticien indépendant, en freelance, comme d'autres informaticiens de différents pays », a déclaré un condisciple de Stanislav.

© REUTERS/ Heino Kalis Un informaticien russe détenu en Espagne sur demande du FBI

Il a également indiqué qu'en tant que manager, Stanislav travaillait ces derniers temps seulement avec les gens, pas avec les ordinateurs.

Actuellement, l'ambassade de Russie à Madrid reste en contact étroit avec les autorités espagnoles concernant la détention du citoyen russe à Barcelone. Les diplomates russes ont également envoyé à Madrid une requête demandant des informations sur les raisons et les détails de l'arrestation.

Plus tôt, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les autorités américaines menaient une véritable « chasse » aux citoyens russes à travers le monde, en dépit des différents accords internationaux. Plutôt que de suivre les dispositions de l'accord bilatéral sur l'entraide judiciaire, les États-Unis utilisent divers prétextes et « pourchassent les citoyens russes », a noté le ministère.

