Les navires de guerre ukrainiens bloqués par la glace dans le port d’Odessa

Les navires de la Marine de guerre de l'Ukraine ont été entièrement pris par les glaces dans le port de la ville d'Odessa, sur la mer Noire, annoncent les médias locaux.

​Le vaisseau amiral de la flotte ukrainienne, la frégate « Getman Sagaïdatchnyi », le voilier d'exercices maritimes « Drujba », le vraquier « Lessozavodsk » ainsi que des vedettes des garde-côtes sont ainsi immobilisés à quai.

Dans la baie d'Odessa, la glace a paralysé le fonctionnement des ports militaire, céréalier et pétrolier de la ville, malgré les efforts de plusieurs remorqueurs.

Le début de l'année 2017 est marqué par des températures excessivement basses et des chutes de neige inattendues qui touchent également l'Europe méridionale et des villes comme Istanbul, Venise, et Dubrovnik en Croatie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »