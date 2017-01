L’armée ukrainienne concentre des blindés et des pièces d’artillerie dans le Donbass

Edouard Bassourine, chef adjoint du commandement opérationnel de la République populaire autoproclamée de Donetsk a annoncé jeudi que l'armée ukrainienne concentrait des blindés et des systèmes d'artillerie le long de la ligne de contact entre les deux forces, précisant les localités et les types d'armements déployés.

« Trois canon automoteurs de 122 mm et trois chars T-64 sont déployés à Novgorodskoïé, à 6 km de la ligne de séparation environ 200 tonnes de munitions sont stockées à Donskoïé, à 24 km de la ligne de séparation un convoi militaire avec 300 membres d'une unité non identifiée est arrivé à Artemovsk, à 20 km de la ligne de séparation », a-t-il communiqué aux journalistes.

© REUTERS/ Alexei Chernyshev Kiev déploie 12 systèmes lance-roquettes multiples Grad dans le Donbass

Jeudi 18 janvier, Vladimir Poutine, François Hollande et Angela Merkel se sont entretenus par téléphone sur l'accomplissement des accords de Minsk relatifs au règlement ukrainien. Au cours de la conversation, les interlocuteurs se sont déclarés insatisfaits de la situation générale dans le cadre du règlement. Ils ont constaté que la situation s'était détériorée le long de la ligne de séparation dans le Donbass.

