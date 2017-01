Un avion de l'époque de la Seconde Guerre mondiale retrouvé dans la mer Noire

D'étonnantes trouvailles attendaient ces plongeurs russes au fond de la mer Noire : un avion qui serait un chasseur américain bimoteur Douglas A-20 Havoc DB-7 Boston et trois bombes. Les bombes seraient de type FAB-100, a précisé à Ria Novosti une source au sein du ministère russe des Situations d'urgence.

L'avion a été retrouvé lors de l'examen des bombes à une profondeur de 15 à 20 mètres et à 80 mètres des côtes. La partie frontale du Douglas A-20 est manquante. L'avion est couché la tête en bas.

Les objets retrouvés sont restés au fond de la mer depuis la Grande Guerre patriotique (nom donné à la Seconde Guerre mondiale en Russie). À l'heure actuelle, les plongeurs discutent du sort des engins, concrètement de leur neutralisation, après quoi l'avion pourrait être remonté à la surface en coopération avec la flotte du ministère russe de la Défense, car l'appareil présente un grand intérêt historique.

Un des moteurs de l'avion de chasse a déjà été remonté à la surface, signalent des médias russes. Son numéro de série permettra de déterminer l'appartenance de l'avion, les circonstances de la catastrophe et le sort ultérieur de l'équipage.

Le Douglas A-20 Havoc (« ravage » en français) est un avion américain de la Seconde Guerre mondiale polyvalent, c'est-à-dire à la fois un avion d'attaque, un bombardier léger et un chasseur nocturne. De multiples forces armées ont fait usage du Douglas A-20, principalement en URSS, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Le chasseur a été notamment fourni par les États-Unis à l'Union soviétique en prêt-bail, a été équipé de trois mitrailleuses de gros calibre et était capable de transporter jusqu'à 900 kilogrammes de munitions.

