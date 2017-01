Geste inédit: Londres transfère du matériel de guerre via la Manche

© Sputnik. Mikhail Markiv Kiev autorise la présence de militaires étrangers sur son sol

Pour la première fois, le tunnel sous la Manche a été utilisé à des fins militaires.

Selon le journal Telegraph, plusieurs chars et véhicules blindés britanniques ont été transférés en France afin de participer aux exercices visant à entraîner les Britanniques « en cas de crise avec la Russie ».

« Cinq véhicules blindés ont été chargés dans des wagons et envoyés en France, mercredi après minuit, via le tunnel, dans le cadre des exercices de logistique militaire. Quelques heures plus tard, le matériel de guerre a regagné le Royaume-Uni », lit-on dans le journal.

Londres n’a pas mené d'exercices « de transport » depuis l’époque de la guerre froide. Le savoir-faire dans ce domaine a été pratiquement perdu suite au licenciement de la majorité des spécialistes en transport de guerre. En outre, les Britanniques n’ont conduit des opérations au-delà de leurs frontières qu’en Afghanistan et en Irak où ils utilisaient les voies aérienne et maritime de livraison de leurs forces armées.

Selon les journalistes, les exercices se sont déroulés dans le cadre d’une conception otanienne de réaction rapide « en cas de crise avec la Russie ».

D’ici deux ans, Londres devra achever la fermeture de sa base en Allemagne et retirer ses troupes de ce pays. Par conséquent, le Royaume ne pourra plus transférer ses soldats et son matériel de guerre en Europe orientale par voie terrestre dans l’éventualité où une telle tâche lui serait fixée par l’Otan.

Le ministère britannique de la Défense a qualifié les derniers exercices de « fructueux ».

Moscou a à maintes reprises réitéré que l’OTAN promeut l’idée d’une « menace orientale » absolument imaginaire et artificielle. L’organisation alimente les tensions autour des exercices que la Russie mène tout en respectant toutes les normes internationales et en informant les attachés militaires des objectifs, de la durée et des lieux de ses manœuvres.

« Ce problème est politisé artificiellement, comme l’Otan a l’habitude de politiser artificiellement d’autres moments de l’activité militaire russe », a souligné en novembre dernier le représentant permanent russe auprès de l’Alliance de l’Atlantique Nord Alexandre Grouchko.

« Aujourd’hui, tous les Européens commencent à comprendre qu’il s’agit d’une menace mythique qui n’existe pas en réalité », a-t-il conclu.

