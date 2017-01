G7: la Russie manque à l'Italie

Selon le journal italien Corriere della Sera, le président du Conseil des ministres et la chancelière allemande ont discuté la veille, à Berlin, la question d'une éventuelle invitation de la Russie pour le sommet du G7, qui aura lieu en Sicile. Néanmoins, Berlin s'est opposé à l'idée, justifiant sa position par l'état de la situation en Ukraine, qui n'a pas changé, a déclaré jeudi Bloomberg, faisant référence à l'article du Corriere della Sera.

Les parties se sont convenues d'ajourner cette discussion et d'attendre le dévoilement des premières mesures prises par Donald Trump en tant que président américain.

Du côté du Kremlin, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a indiqué que la Russie n'avait aucune information sur une éventuelle invitation de Vladimir Poutine au G7.

« Non, on ne sait rien. De plus, il n'y a eu aucune déclaration du gouvernement italien », a tenu à préciser aux journalistes M. Peskov, qui a rappelé que « la position russe par rapport au G7 et la pertinence de la participation à ce format étaient bien connues ».

Depuis 1998, la Russie était membre du G8, groupe de discussion et de partenariat économique des huit pays constituant les plus grandes puissances économiques du monde. Cependant, en 2014, elle en a été exclue après le rattachement de la Crimée.

La Crimée a adhéré à la Russie suite à un référendum qui s'est tenu en mars 2014. Près de 97 % des électeurs ont alors voté pour la réunification de la péninsule à la Russie. Moscou souligne que le référendum de Crimée était conforme aux normes du droit international et à la Charte des Nations unies.

