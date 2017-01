La coalition internationale tente de «minimiser les efforts turco-russes en Syrie»

Le but de l’opération de la coalition internationale en Syrie ne consiste pas à combattre l’État islamique (Daech), a déclaré à Sputnik Koray Gürbüz, expert militaire turc de l’université de Bilkent à Ankara et directeur du Centre de coordination pour les questions relatives aux vétérans et aux familles des victimes des combats.

Fait curieux, l’aviation de la coalition n’a commencé à bombarder les positions des terroristes qu’après le succès de l’opération conjointe des forces aériennes russes et turques à el-Bab, indique l’expert.

Selon lui, les objectifs de Moscou et d'Ankara sont clairs: déloger les djihadistes de ces territoires et contribuer au rétablissement de l’ordre en Syrie. Si l’ordre est rétabli en Syrie, la Turquie pourra également se sentir en sécurité. Car les combattants de Daech arrivent en Turquie de Syrie.

© Photo. Russian Defence Ministry 36 cibles de Daech attaquées lors des premières frappes conjointes russo-turques en Syrie

Auparavant, Ankara a plus d’une fois exhorté la coalition internationale à lui apporter un appui aérien dans ses opérations terrestres, mais ses demandes ont été négligées.

« En réalité, la coalition ne mène aucune lutte contre Daech. Pire encore, ses membres ont entraîné et armé les combattants de Daech. Ils s’efforcent aujourd'hui de prouver au monde entier qu’ils luttent également contre les terroristes. Mais c’est faux », a souligné M. Gürbüz.

Selon lui, les frappes de la coalition ne visent pas les positions de Daech. Si c’était le cas, on en aurait fini avec Daech il y a longtemps. Avec ses actions ambiguës, la coalition ne fait qu’aggraver la situation. On pourrait même supposer que la coalition se fixe pour objectif d’empêcher de libérer les territoires syriens qui sont principalement sous le contrôles des groupes terroristes.

L’expert a indiqué que les accords entre la Russie, l’Iran et la Turquie, ainsi que leurs actions conjointes jouaient un rôle très important pour la région car ils pourraient vraiment contribuer à un règlement complet du conflit.

« J’ai de grands espoir pour les négociations à Astana. L’Occident n’apprécie pas les perspectives d'un règlement syrien sans sa participation. Et ces soi-disant frappes contre les positions de l’État islamique sont menées afin de minimiser l’importance des efforts turco-russes et de boycotter les prochaines rencontres à Astana.

