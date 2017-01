Décès de la chanteuse de La Lambada: mort criminelle, le suspect passe aux aveux

© Sputnik. Alexey Kudenko Ambassadeur disparu au Brésil: la police aurait retrouvé le cadavre

L’homme soupçonné d’avoir assassiné la Brésilienne Loalwa Braz, chanteuse de La Lambada, a été arrêté, a annoncé la police civile de l’État de Rio de Janeiro.

Il s’agit d’un ex-employé du pensionnat où vivait l’artiste. Lors d’un interrogatoire, il a avoué avoir commis le meurtre.

Plus tôt dans la journée, la presse brésilienne a annoncé que l’ex-soliste du groupe français Koama Loalwa Braz avait été retrouvée carbonisée dans sa voiture.

D'après la presse locale, appelés sur un incendie de maison dans la zone littorale, les pompiers ont reçu encore un appel signalant qu'un véhicule garé à côté de la maison sinistrée était également en feu. À l'intérieur de la voiture, ils ont découvert le corps carbonisé de Loalwa Braz. Le drame s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à Saquerema, près du domicile de la chanteuse.

La police militaire a plus tard fait savoir que deux inconnus avaient été aperçus près du domicile de l'artiste. Toutefois, leur lien avec l'incident n'était pas alors prouvé.

Loalwa Braz, 63 ans, était surtout connue pour son tube La Lambada. Enregistrés en 1989, le clip et la chanson ont fait le tour du monde. Au sein du groupe français Koama, la chanteuse a enregistré trois albums studio avant de continuer en solo. La défunte artiste comptait à son actif plus de 80 disques d’or et de platine.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».