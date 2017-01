Un avion s'écrase au Brésil avec à son bord un juge lié à l'affaire Petrobras

Quatre personnes étaient à bord de l'appareil qui s'est abîmé jeudi au Brésil, d'après les médias locaux. Selon les informations préliminaires, trois d'entre-elles seraient mortes et la quatrième aurait survécu.

Le membre de la Cour suprême fédérale du Brésil, Teori Zavascki, fait partie des victimes, a annoncé sa famille. Le fils de Teori Zavascki a confirmé la mort de ce dernier par la suite.

Le juge Teori Zavascki s'occupait de l'enquête sur l'implication des représentants du pouvoir exécutif et législatif du pays dans des schémas de corruption appliqués par la compagnie pétrolière Petrobras. Il était chargé de prendre les décisions sur les demandes d'arrestation de responsables jouissant de l'immunité.

Le scandale de corruption autour de l'affaire Petrobras dure depuis déjà deux ans et demi. La police suppose que les personnes impliquées dans les schémas criminels ont dérobé plusieurs milliards de dollars, ponctionnés sur le budget du pays. Depuis le début de l'affaire, de nombreux hauts responsables de l'entreprise pétrolière ont été arrêtés, et plusieurs ont accepté d'aider les enquêteurs.

