Plusieurs victimes de «l’opposition syrienne modérée» retrouvées à l’est d’Alep

Suite à la libération des quartiers est de la ville d'Alep, les autorités syriennes ont retrouvé 23 cadavres dans l'école Moukhadass, dans le quartier as-Sukkari, apprend-t-on d'une lettre que le chargé d'affaires de l'ambassade syrienne auprès de l'Onu, Munzer Munzer, a adressée au secrétaire général et au président du Conseil de sécurité de l'Onu.

« L'école servait à abriter le quartier général du Front du Levant, que certains pays considèrent comme un groupe de "l'opposition syrienne modérée" », lit-on dans le document.

Les autorités syriennes ont réussi à identifier au moins 20 victimes, tous des soldats de l'armée syrienne gouvernementale. En outre, elles ont retrouvé par la suite 37 autres cadavres, dont l'identité reste à préciser.

« La plupart des victimes ont la gorge tranchée, d'autres ont été tués par balle ou sont morts suite à des tortures », souligne la lettre.

Le conflit armé en Syrie fait rage depuis mars 2011. Les troupes gouvernementales syriennes font face à des terroristes appartenant à diverses formations.

Depuis le 30 septembre 2015, la Russie a commencé à porter des frappes aériennes contre les terroristes en Syrie à la demande du président syrien Bachar el-Assad, ayant sollicité l'aide militaire de Moscou.

Le 22 décembre 2016, Damas a annoncé avoir repris le contrôle total de la ville d'Alep qui était tombée aux mains des terroristes en 2012.

