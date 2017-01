Assad: les élections présidentielles ne feront pas l’objet des pourparlers d’Astana

© AP Photo/ Petr David Josek Téhéran contre la présence des USA aux négociations syriennes à Astana

Ni la date des élections ni leur organisation anticipée ne feront l'objet des pourparlers d'Astana censés réunir le 23 janvier Damas et l'opposition à la table des négociations pour discuter du règlement du conflit qui ravage le pays depuis plus de quatre ans.

Interrogé par les journalistes de la chaîne japonaise TBS, Bachar el-Assad a fait valoir que les élections présidentielles représentaient une « question syrienne » et qu'elles étaient encadrées par la Constitution. Par conséquent, ce sujet ne sera pas au cœur des discussions prévues dans la capitale du Kazakhstan, a indiqué le président syrien.

« La démission du président ainsi que son élection est une question nationale, elle concerne chaque Syrien. De ce fait, elle ne sera discutée ni avec l'opposition ni avec un pays tiers », a-t-il affirmé.

Pour expliquer sa position, le chef d'État syrien a fait remarquer qu'il n'avait pas fui lorsque des menaces ont plané sur son pays. Selon lui, le président d'un pays en crise est obligé de prendre l'affaire en main et de la résoudre, et ce n'est qu'après qu'il peut dire s'il veut rester ou partir. Dans ce cas de figure, ce sera au peuple syrien de voter pour ou contre.

Les négociations prévues pour le 23 janvier à Astana, au Kazakhstan, ont pour objectif principal de trouver un terrain d'entente sur l'après-conflit en Syrie en totale coordination avec les efforts des Nations unies. Elles accueilleront notamment 27 des 31 groupes de l'opposition syrienne ayant convenu de former une délégation unique qui représentera leurs intérêts lors de la rencontre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »