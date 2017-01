Hollande président du Conseil européen? Improbable

François Hollande, qui se tient à l'écart des débats depuis qu'il a renoncé à être candidat, serait en train de préparer son avenir. En digne héritier de son père spirituel Jacques Delors, il aurait des projets de carrière politique européenne pour son après-mandat.

Selon des sources proches de l'Élysée, citées par Le Parisien, François Hollande convoiterait la présidence du Conseil européen. Un poste occupé actuellement par l'ancien premier ministre polonais Donald Tusk, dont le mandat s'achève fin mai, c'est-à-dire au moment même où le futur ex-président français sera libéré de ses fonctions.

© AFP 2016 MARTIN BUREAU François Hollande: moi président… du Conseil Européen

Mais pour être élu, il devrait être désigné à la majorité des 28 chefs d'États et de gouvernements, actuellement nettement à droite, et avoir le soutien du futur président français, ce qui serait perdu d'avance en cas de victoire de François Fillon.

Que valent ces allégations et quelles sont les chances de François Hollande ? Nous avons posé la question à Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.

« Je pense que c'est quelque chose qui revient régulièrement mais qui n'a aucune espèce de réalité. Premièrement, la candidature devrait être portée par le prochain président. […] Si c'est François Fillon qui est président, bien évidemment que c'est pas François Hollande, mais peut-être Nicolas Sarkozy, auquel il pourrait penser ».

L'interlocuteur de Sputnik rappelle que le mandat de Donald Tusk se termine en mai. Il y a un jeu d'équilibre politique qui fait qu'actuellement les trois fonctions les plus importantes au sein de l'Union européenne sont entre les mains de responsables politiques de droite.

« Alors, l'argument voudrait que l'équilibre européen fasse qu'il y en ait au moins un des trois qui soit entre les mains d'un non-conservateur. […] Mais c'est en oubliant le fait que sur les 28 pays de l'Union européenne, une grande majorité des responsables politiques sont de droite. Donc, je ne vois absolument aucune possibilité pour que François Hollande puisse légitimement prétendre à ce poste », a estimé l'expert européen.

