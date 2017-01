La guerre commerciale USA-Chine aura-t-elle lieu?

© Photo: AP/Shannon Stapleton, Pool La Chine prête à riposter en cas de guerre commerciale avec les USA

Par la voix du porte-parole de son ministère du Commerce Sun Jiwen, la Chine s'est récemment déclarée persuadée qu'il était possible de régler tous les différends commerciaux qui l'opposaient à Washington via le dialogue et les consultations. Pour sa part, le PDG du groupe d'entreprises Alibaba Jack Ma, intervenant à Davos, a estimé qu'« il n'y aurait jamais de guerre commerciale » entre la Chine et les États-Unis.

Chen Fengying de l'Institut chinois des relations internationales modernes affirme quant à elle que des « conflits commerciaux locaux » entre les deux pays sont presque inévitables. Selon elle, les déclarations agressives de Donald Trump auraient suscité la préoccupation de la Chine il y a une dizaine d'années.

« Pourtant, la Chine et les États-Unis disposent aujourd'hui d'une puissance comparable. Pékin est en train de renforcer son économie, tandis que Washington ne fait que maintenir la sienne au niveau déjà atteint », explique l'expert.

© AP Photo/ Ng Han Guan, Pool Pékin met en garde Trump contre le déclenchement d'une guerre commerciale

Elle estime que le nouveau dirigeant américain, en tant qu'ex-entrepreneur, cherche à intimider son adversaire avant le début des négociations pour s'assurer un avantage psychologique. À mesure que la puissance économique de la Chine s'approche de celle des États-Unis, les différends commerciaux seront de plus en plus fréquents entre Washington et Pékin.

Cependant, si les deux parties sont en mesure de respecter « l'équilibre des bénéfices et des pertes », il ne s'agira pas d'une véritable guerre commerciale, indique Mme Chen. « Comme Trump est chargé de défendre les intérêts des États-Unis, une guerre commerciale d'envergure avec la Chine est impossible », conclut-elle.

