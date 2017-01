Alcool, tabac, drogue: l'Islande donne un parfait exemple de prévention primaire

Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), les consommations précoces d'alcool, de tabac ou de drogue accroissent très fortement les risques de graves problèmes de santé. Pourtant, la prévention mise en place tout au long de la scolarité en France, qui consiste notamment en la diffusion de petites vidéos en classe, semble relativement inefficace.

© REUTERS/ Carlos Barria Écrans ou drogues? Les jeunes Français choisissent le premier

Dans ce contexte, il serait intéressant de se pencher sur l'exemple de l'Islande qui est parvenue à diminuer drastiquement la consommation d'alcool mais aussi de tabac et de cannabis chez ses jeunes qui figuraient parmi les plus gros buveurs d'Europe il y a 20 ans seulement. Ce succès est dû notamment à la méthode développée par le professeur américain Harvey Milkman et implantée à l'échelle nationale dans le pays nordique.

La méthode en question est basée sur l'idée que les addictions quelles qu'elles soient sont toujours liées à des altérations « chimiques » dans notre cerveau. Les jeunes du genre conflictuel rechercheraient un « rush », qu'ils trouvent en volant des petites choses par exemple et optent donc pour des drogues stimulantes, et ceux à la recherche de calme se tournent vers l'alcool qui a un pouvoir sédatif. Le chercheur a ainsi tenté de procurer aux jeunes ce « high » de manière naturelle plutôt qu'avec de la drogue.

Un programme national développé en Islande à partir de ces recherches incitait les jeunes notamment à participer à des activités sportives collectives régulières et à passer plus de temps avec leurs parents. Les adolescents âgés entre 13 et 16 ans n'ont pas le droit d'être seuls dans les rues après 22h00 en hiver et minuit en été. Les parents sont à leur tour encouragés à passer du temps avec leurs enfants. On organise des cours de sports, de danse et de musique gratuits ou subventionnés, alors que toute publicité pour les produits alcoolisés est interdite.

Les résultats sont impressionnants : le nombre d'adolescents de 15-16 ans retrouvés en état d'ivresse au cours du mois précédent est passé en Islande de 42 % en 1998 à 5 % en 2016, alors que pour les consommateurs de cannabis ce nombre s'est contracté à 7 % contre 17 % en 1998. Enfin, 23 % des ados islandais fumaient des cigarettes tous les jours en 1998, et 3 % seulement en 2016.

