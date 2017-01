Le FBI accuse le Russe interpellé en Espagne d’avoir créé «un cheval de Troie bancaire»

Le Russe Stanislav Lissov, 32 ans, interpellé le 13 janvier dernier à Barcelone à la demande du FBI américain, aurait créé le « cheval de Troie bancaire » NeverQuest, a annoncé vendredi la Garde civile espagnole.

Stanislav Lissov et d'autres personnes auraient « créé, diffusé et utilisé le logiciel NeverQuest, connu comme "un cheval de Troie bancaire" », lit-on dans un communiqué de la Garde civile.

Ce logiciel permettant à des escrocs de voler des données bancaires confidentielles sur les ordinateurs d'institutions financières et de personnes physiques, a porté un préjudice d'environ 5 millions de dollars (4,7 M EUR), d'après la Garde civile. Stanislav Lissov aurait mis en place un réseau informatique infectés par NeverQuest et géré ses serveurs. L'examen des serveurs infectés situés en France et en Allemagne a permis de découvrir des bases de données sur des comptes bancaires. Un serveur abritait notamment des millions de données confidentielles sur les clients de banques.

La Garde civile considère que M. Lissov est « l'un des plus importants pirates informatiques russes recherchés par les États-Unis » pour « cyberattaques et escroquerie par Internet ». Selon les autorités, Stanislav Lissov faisait l'objet de filatures depuis son arrivée en Catalogne quelques jours plus tôt dans le cadre d'une enquête lancée en 2014.

Stanislav Lissov a été interpellé à l'aéroport international El Prat de Barcelone le 13 janvier alors qu'il allait « quitter le territoire espagnol pour se rendre dans un autre pays de l'UE ». Il s'est vu confisquer son téléphone portable, sa tablette et son ordinateur. L'épouse de Stanislav Lissov, Daria Lissova, a antérieurement déclaré à la chaîne de télévision RT que le couple était en vacances au moment de l'interpellation de son mari. Les Lissov étaient arrivés à l'aéroport afin de restituer leur voiture de location, avant de poursuivre leur voyage vers Lyon et rendre visite à leurs amis.

L'ambassade russe à Madrid reste en contact avec les autorités suite à l'interpellation de Stanislav Lissov. Les diplomates ont envoyé une requête aux organes judiciaires du pays demandant de les informer sur les causes et les circonstances de l'interpellation.

Le Kremlin a aussi réagi à l'interpellation de son ressortissant. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a indiqué que le ministère russe des Affaires étrangères fournissait une aide juridique aux citoyens russes en Espagne pour que « des accusations non fondées ne soient pas portées » contre les citoyens russes.

