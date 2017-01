Les armes nucléaires US risquent de rester sans surveillance

L'Administration nationale de sécurité nucléaire (NNSA), l'agence en charge notamment des armes nucléaires américaines, pourrait se retrouver sans dirigeants après la cérémonie d'investiture du nouveau président américain Donald Trump, programmée pour le 20 janvier, a annoncé vendredi le site internet Defense News.

© AP Photo/ Brynn Anderson Trump veut étendre l’arsenal nucléaire US

Selon le site, le sénateur Martin Heinrich a envoyé jeudi une lettre à Donald Trump, lui demandant de maintenir à leurs postes plusieurs responsables de la sécurité nationale dont les dirigeants de la NNSA, jusqu'à l'éventuelle nomination de leurs successeurs. D'après lui, seuls six des 58 représentants du Pentagone, et aucun responsable de la NNSA, avaient souhaité exercer leurs fonctions pendant la période de transition.

C'est « la première fois dans l'histoire de la NNSA, qui a travaillé sous quatre administrations présidentielles en seize ans », a noté M. Heinrich.

Selon la tradition, les responsables du Pentagone nommés par le président sortant démissionnent après l'élection d'un nouveau président, mais les personnes qui occupent les postes clés sont maintenues jusqu'à ce que le président proroge leur mandat ou nomme leurs successeurs.

