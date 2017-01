Palmyre: l'armée syrienne entend toujours reprendre le contrôle de la ville

La destruction de monuments historiques dans la ville syrienne de Palmyre est une véritable tragédie, mais l'armée syrienne entend toujours libérer la ville des djihadistes, a déclaré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« Ce qui se passe est une véritable tragédie, une tragédie du point de vue de la perte d'un patrimoine culturel universel. Les djihadistes continuent à perpétrer leurs actions barbares, et il est sûr que les militaires syriens entendent toujours libérer cette ville, ainsi que toutes les autres, de la présence des djihadistes », a indiqué le porte-parole.

Selon lui, les militaires russes continuent à soutenir l'armée syrienne dans sa lutte contre les djihadistes.

© REUTERS/ Omar Sanadiki L'Unesco dénonce un nouveau crime de guerre de Daech à Palmyre

Auparavant, les médias locaux ont annoncé que les djihadistes avaient détruit l'amphithéâtre romain, ainsi que le Tetrapyle. Formé de quatre piliers surmontés de groupes de quatre colonnes coiffées d'un entablement de pierre, le Tétrapyle de Palmyre est un des plus célèbres monuments de ce site historique.

Daté du 2e siècle, le monument marque le milieu de la voie centrale de la ville.

Mi-décembre 2016, au bout de deux semaines d'attaques ininterrompues, les djihadistes de Daech ont de nouveau repris le contrôle de l'ancienne Palmyre. Ils se sont emparés de tant la ville que des anciens monuments qui sont inscrits à la liste du patrimoine culturel de l'Unesco. Selon des données différentes, l'assaut a été effectué par plus de 5 000 djihadistes dont des centaines de kamikazes, ainsi que par des dizaines de véhicules blindés acheminés par Daech depuis les provinces de Raqqa et Deir ez-Zor.

