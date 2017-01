La Biélorussie n'a pas besoin des «migrants des autres»

© Sputnik. Sergei Piatakov En Biélorussie, on sait comment éviter les attentats

Les médias locaux ont annoncé que la Biélorussie et l'Union européenne avait convenu de la construction de centres de détention pour les clandestins sur le sol biélorusse, avec un soutien financier de l'UE à hauteur de 7 millions d'euros. Le projet ne prévoit pas de relocaliser en Biélorussie des réfugiés qui se sont installés dans les pays européens.

« Certains de nos compatriotes, disons, les plus alarmés, affirment dans les médias que nous sommes en train de transformer la Biélorussie en « colonie ». Je veux vous avertir que cela ne doit pas avoir lieu. Nous n'avons pas besoin des migrants des autres ici », a déclaré le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

« L'implantation de ce projet n'en est qu'à ses débuts, et s'il présente des dangers, nous devons agir immédiatement pour les contrecarrer », a-t-il souligné.

